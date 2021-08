Maica, asustada: Sergio acelera los planes de boda y decide cómo será su vida en familia

Tras una relación corta pero intensa, Sergio le pedía matrimonio a la dueña de ‘Laida’ pero ésta debía contarle antes toda la verdad: espera un hijo de Gorka, el amor de su vida. Sergio dudó de seguir con la relación pero el amor que siente por Maica cree que podrá con todo y decide asumir y criar al hijo de Maica como si fuese suyo.

Decidido a comenzar su nueva vida con Maica cuanto antes, Sergio le cuenta a la mujer que ha quedado con un párroco amigo de su familia para celebrar la boda cuanto antes.

Maica se queda sorprendida pero no es el único plan que Sergio tiene en mente, vivirán en los apartamentos que Valdecasas construirá en el centro social. Maica no puede concebir vivir en ese lugar con otro hombre que no sea Gorka y se queda perpleja al descubrir que Fabián no entran en los planes de familia de Sergio.

¿Aceptará Maica las condiciones de Sergio para formar una familia?

