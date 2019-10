MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1719

Manolita intenta animar a Luisita, contándole que han conseguido que se celebre la verbena. Pero ella no está de humor y decide sincerarse con su familia. Aunque sabe que lo han hecho por su bien, no cree que estén actuando de la manera correcta tras la marcha de Amelia. "No me hace sentir bien, no me ayuda", afirma.