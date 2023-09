Lola se sincera con Manolita: “Te necesito muchísimo”

Manolita ha vuelto de Inglaterra y se ha quedado de piedra con todo lo que ha pasado en su ausencia. Después de pasarse por el supermercado y hablar con Benigna, ha vuelto a casa y ha intentado sonsacarle a Lola lo que ha hecho en su ausencia.

“He vuelto a Confecciones Quevedo. Al poco de irte Doña Elena me llamó y me pidió perdón”, le explica su hija. A Manolita no le hace ninguna gracia la noticia y le molesta que nadie se lo haya contado antes.

“Yo lo que no quiero es que tú lo pases mal”, le confiesa Manolita. Lola la tranquiliza diciéndole que en el trabajo la tratan muy bien y su madre sabe que Malena es la verdadera razón por la que quiere pasar tiempo allí. “Pienso en el dolor que has tenido que sentir por no poder criar a esa criatura”, le dice.

Ahora que ha conocido a Malena, Lola no puede separarse de ella. “No puedo seguir perdiéndome su vida”, le asegura con los ojos llenos de lágrimas. ¿Le dirá la verdad en algún momento?