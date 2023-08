Lola impresiona a Román con su original idea para el desfile: “¡Esto podría ser la solución!”

Los planes de Román y Victoria no están saliendo bien. Las complicaciones no hacen más que aumentar con el desfile a la vuelta de la esquina y, a pesar de que están haciendo todo lo posible, no saben cómo salir airosos de esta situación.

En el taller, Lola estaba hablando sobre el desfile con Claudia y, según ella, cree que debería celebrarse en la calle para llegar directamente a los compradores, sin intermediarios.

“Tengo hasta el sitio pensado: ¡la Plaza de los Frutos!”, le ha dicho a su compañera. Mientras fantaseaba con la idea, Román ha escuchado todo lo que decía la joven y ha quedado totalmente impresionado. ¡Puede que esa sea la solución a todos los problemas que están teniendo!