La técnica bruta de Benigna por poco acaba con la vida de Sebas

Pelayo y Sebas querían escaquearse de las clases de artes marciales y han urdido un plan para que el profesor no pueda acudir. Sin embargo, no todo sale como esperan porque Benigna no está dispuesta a perder el entrenamiento.

Cuando Sebas se prepara para el duelo con Benigna, ella no puede controlarse y furor se le va de las manos. Deja tirado a Sebas a la vez que grita con fuerza el nombre de una mujer. Pelayo intuye entonces de dónde le nace su rabia y el descontrol. ¿A qué mujer tendrá en el subconsciente Benigna?

