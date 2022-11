Jorge y Carballo, ¿un amor condenado al fracaso?: Este es el verdadero motivo por el que no pueden estar juntos

Jorge y Carballo, sin quererlo, se han enamorado. Después del fin de semana tan romántico que han vivido en el campo, la investigadora estaba hecha un mar de dudas porque no tenía claro qué estaba sintiendo y los miedos se estaban apoderando de ella.

Pero, tras una charla con Cristina, ha decidido sincerarse, aunque se ha llevado una desagradable sorpresa al escuchar a Jorge: no quiere intentarlo.

Lo cierto es que Jorge lo hace como un acto de amor, aunque Carballo no lo sabe. El joven trabaja para Luján y no puede mezclar los asuntos del corazón con el trabajo ya que, si comete un error, no podrá ayudar al comisario a encontrar al inspector Barros.

Eso sí, Jorge no imagina que todo es una mentira de Luján: fue él quien disparó a Barros y solo él sabe si acabó con su vida o logró escapar.