Jeros mete miedo a Ciriaco antes del juicio: “Puedes salir de la cárcel, pero la cárcel nunca sale de ti”

La cárcel es un lugar que cambia a las personas que entran en ella. Ciriaco, en este caso, tampoco ha sido una excepción. Al joven se le ha visto una evolución negativa en su personalidad, volviéndose alguien más frío, violento e, incluso, un asesino.

En la víspera del juicio sobre el asesinato de Ana Mari, Ciriaco siente tantos nervios que no pude parar de fumar tabaco y esconderse de la gente para estar solo. En una de sus escapadas, Jeros le encuentra y se sienta con él.

Sin embargo, sus consejos han sido todo lo contrario a los esperados. El preso le ha querido hacer saber que no es tan fácil como piensa Ciriaco salir de donde están: “Puedes salir de la cárcel, pero la cárcel nunca sale de ti. Lo más seguro es que vuelvas a entrar”.

Jeros explica este hecho basándose en la nula reinserción que tienen los expresidiarios en la sociedad. Aunque el joven no para tampoco de atormentarse la cabeza afirmando que él no mató a Ana Mari, pero que no es inocente tampoco.