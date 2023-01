Jeros comparte con Ciriaco su plan para atracar una farmacia: “Esta vez no habrá errores”

Después de que el atraco a la joyería se truncara, Jeros se ha vuelto a reunir con Ciriaco y le ha contado que tiene un nuevo encargo. “Esta vez tenemos que dar el palo a una farmacia”, le ha confirmado.

Jeros le ha pedido ayuda al hijo de Manolita y Marcelino para conseguir un coche y le ha advertido: “Si volvemos a cagarla, no lo contamos”.

“Espero que no me la juegues”. Con estas palabras, el hombre le ha recordado a Ciriaco que le debe un favor y no puede negarse a ayudarle. ¡Deberá estar muy atento a sus indicaciones!