CAPÍTULO 1.061

Alonso reta a Jaime descubriendo los antecedentes de su amigo Ricardo, a pesar de la insistencia de Jaime en que es un hombre bueno, Alonso no cede ante el pasado de su amigo y no piensa contratarlo en su empresa. Jaime, se encara contra Alonso, una lucha eterna entre cuñados que no tiene fin...