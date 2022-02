Ismael, a Penélope: “Me salvaste la vida por amor”

“Te daba miedo que Santiago me matara y me perdieras para siempre. Por eso te pusiste delante de la bala. Me quieres, por mucho que intentes negarlo...”. Ismael, desesperado, no ha dudado en hablar con Penélope e intentar aclarar la situación.

Pero, a veces, el amor no todo lo puede. Y eso es lo que la maestra le ha dado a entender. Los miedos y el vínculo de Ismael con Santiago la han alejado cada vez más de su gran amor.

No es la primera vez que Ismael le expresa a Penélope sus sentimientos. Tras un tímido acercamiento entre ambos, las cosas podrían cambiar. ¿Será capaz de dejar atrás el pasado y enfocarse en el presente?