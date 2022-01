Ismael, devastado con la crítica situación de Penélope: “No me lo voy a perdonar jamás”

Ismael no ha terminado de asimilar todo lo sucedido en las últimas horas.

Santiago se enteraba del romance entre Penélope e Ismael, y decidía enfrentarse al asesino de su hermano y amante de su mujer. Tras una tensa trifulca, una bala termina impactando en el hombro de Penélope.

Trasladan a la maestra al hospital y la operan de urgencia ya que ha perdido mucha sangre… Su vida corre peligro.

Ismael, mientras tanto, no puede hacer nada más que esperar a que pasen las horas y que las noticias de Penélope le vayan llegando. Al no ser familiar, ni tener una relación conocida por la familia de la maestra, no puede ir al hospital, ni acompañarla.

Se siente profundamente culpable de todo lo sucedido… Cree que si se hubiera marchado antes de la Plaza de los Frutos nada hubiera ocurrido…

Marcelino trata de consolarle, pero Blanco está hecho polvo, ¿conseguirá algún día perdonarse a sí mismo?