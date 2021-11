Ismael no aguanta más: le confiesa a Marcelino su amor por Penélope

Ismael está pasando por un momento un poco complicado. Por un lado, está enamorado de Penélope, pero ella está casada y le ha pedido que dejen de verse; por otro lado, una explosiva mujer, Casilda, se ha interesado por él y ha empezado a acudir a ‘El Asturiano’ para verle. Está confundido y por ello recurre a su amigo Marcelino.

El camarero decide confesarle a Marcelino que está enamorado… pero no de Casilda, ¡sino de Penélope! El hijo de Pelayo no puede creérselo. No entiende cómo ha podido enamorarse de una mujer casada. Entonces Ismael le cuenta cómo se enamoró de ella, la noche que pasaron bajo las estrellas cuando el coche se averió volviendo a Madrid.

Ismael está empeñado en que quiere a la maestra. Pero Marcelino sigue en sus trece: el amor hacia Penélope es un error. Por lo que le aconseja a su amigo: “Apaga estas brasas que vas a quemar el Retiro entero”.

Así que le propone a Ismael reenfocar ese amor que tiene, pero hacia Casilda, que se ha mostrado interesada en él, y así de paso se quita a Penélope de la cabeza.

¿Le hará caso Ismael? ¿Decidirá lanzarse hacia una nueva historia de amor con Casilda?