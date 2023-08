Isidro tranquiliza a Ester tras su discusión con Sofía: “Ella es mi problema”

La tensión entre Ester y Sofía ha ido en aumento desde que se mudaron al barrio. A pesar de los intentos de la bailarina para que se sintiera como en casa, la relación se tambaleó tras la llegada de Iván. “No eres mi madre y no lo vas a ser nunca”, le reprocha a Sofía.

Ester no quiere seguir viviendo con ella y está dispuesta a irse de casa. “No me vas a volver a ver en tu vida”, le grita a la bailarina antes de irse del King’s. Sin embargo, su huida no dura mucho porque se cruza con Isidro.

A pesar de que la joven hace lo posible para que se marche, Isidro no se da por vencido y trata de tranquilizarla. “Lo mejor es que te vayas a casa”, le advierte a Ester. Aunque no hayan tenido el mejor de los comienzos, la joven termina por regalarle una tímida sonrisa de agradecimiento.