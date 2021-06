La investigación de Estefanía, ¿una metáfora de su relación con Guillermo?

Estefanía ha conseguido nuevas pistas en su investigación de las cintas de Juan Zúñiga y va tras la pista de Bárbara Palacios, una antigua amistad del diplomático.

Calonge, haciendo gala de sus habilidades, se ha colado en un acto oficial y ha podido hablar con ella, pero al mencionarle a Juan Zúñiga, la mujer se ha cerrado en banda y no ha podido averiguar más. Ha insistido hasta donde pudo, pero no ha seguido para no levantar sospechas. La vía de Bárbara Palacios está muerta, lo que deja a Estefanía de nuevo en la casilla de salida.

Guillermo ha intentado levantarle el ánimo y ofrecerle otro punto de vista, pero Calonge ha sido clara: “solo un loco se da de bruces contra un muro que no puede derribar”. Una metáfora perfecta de los intentos de Guillermo para hacerle ver a Estefanía que hacen una pareja perfecta, y que él tiene ganas de avanzar en la relación.

