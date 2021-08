La indiferencia de Benigna indigna a Quintero: ¡siempre supo las intenciones de Lorenzo!

Quintero sabe desde hace tiempo que la relación entre Benigna y Lorenzo es una pantomima: él, homosexual y con su “primo” Ramiro como pareja, usa a Benigna para salir en las revistas y conseguir trabajos. Y Justo no está por la labor de ver cómo usan a su amiga.

El abogado se arma de valor y le cuenta a Benigna lo que tanto le había costado decir: le revela que Lorenzo es homosexual y que está siendo utilizada por él, pero la reacción de su amiga indigna a Justo.

Ella ya lo sabía, y no le importa por todo lo que puede vivir gracias a estar junto a Lorenzo. No le importa que la relación sea falsa siempre y cuando no afecte a la boda, así puede seguir teniendo fama y dinero.

Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM