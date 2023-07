Hugo sacrifica su amor por Rocío haciéndole una sorprendente propuesta a Úrsula

Hugo ha estado pensando mucho sobre el futuro de su bebé. No quiere que Úrsula crie sola a Martín, como hizo su madre con él. Por eso, está dispuesto a estar a su lado y le propone vivir juntos en Madrid.

Lo que ella no se esperaba es que la propuesta no acaba ahí… ¡Le ha pedido ser pareja! La chica se ha quedado sin respuesta y necesita tiempo para pensarlo. A pesar de que le agradece que estén juntos, no sabe si quiere formar una familia junto a él: “Creo que quiero criar al niño sola, sin depender de ti”.

Hugo le ha dejado un tiempo para pensar y, en unos días tendrá su esperada respuesta. Sin embargo, no hace mucho también le propuso a Rocío comprometerse. ¿Cómo se tomará la hermana de Úrsula la noticia?