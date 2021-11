Guillermo reconoce que se ha engañado: “No estoy enamorado de Inés”

Guillermo lleva unas semanas muy confundido. Tenía muchas dudas sobre la boda, y escribió los votos matrimoniales más bien pensando en otra persona… y no en Inés.

Sin embargo, ahora se ha dado cuenta: no está enamorado de ella. Y así se lo confiesa a Quintero: “Me he estado engañando todo este tiempo”. Pensó que estaba haciendo lo correcto al casarse con la gerente del King´s… pero, para Guillermo, Inés es su amiga, la que le inspira confianza y ternura, pero no amor.

Y es la primera vez que Galán lo tiene claro, se siente seguro de lo que dice. Por eso, Justo le recomienda que hable con ella y rompa su compromiso. “Por amor no se muere nadie, con el tiempo lo superará”, le aconseja Quintero.

¿Se atreverá Guillermo a anular la boda y confesarle la verdad a Inés?