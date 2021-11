Guillermo se encara con Cristina: “Me llenas la cabeza de dudas”

Guillermo está pasando unas semanas muy complicadas. Por un lado, ha tenido una fuerte bronca con Inés que acaba de solucionar…pero no sabe con certeza si irá todo bien. Por otro lado, Cristina le trae la cabeza loca últimamente. Ella desconfía de las decisiones de Inés y le condiciona a él. Casi se replantea la boda tras una conversación con la abogada, y no puede más.

Ella va a verle para invitarle a comer… pero no se espera lo que Galán le va a decir. Él le cuenta que la boda ha cambiado, que probablemente será en Madrid. Inés le ha pedido perdón y está intentando a cambiar y tomar las decisiones en conjunto. Pero Cristina no termina de creérselo. Guillermo se frustra y recrimina a su amiga: ¿Por qué tratas de malmeter contra Inés? Galán la defiende, piensa que su prometida es una persona generosa y no egoísta, tal y como insinúa Cristina.

Cristina se sincera con él. “Todo lo que hago es por protegerte” le dice la abogada, y quiere estar a su lado ya que en el pasado no pudo estarlo. Pero Guillermo no quiere que le meta más miedos e incertidumbres en la cabeza. No obstante, ella lo hace, una vez más y le pregunta: “¿Tú quieres a Inés de la misma manera que ella a ti? ¿O es gratitud?” Galán explota, enfadado le pide que no se meta más en su enlace con Inés. “Si no te gusta, no vengas” le espeta.

¿Podrán estos dos amigos volver a estar bien? ¿Marcará un antes y un después en su relación?