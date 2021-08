Guillermo, destrozado al descubrir que Lourdes no viene sola a Madrid

Guillermo va a reencontrarse con Lourdes, pero teme que llegue el momento. El abogado tiene miedo de volver a ver al amor de su vida, y por momentos quiere esquivar ese momento, pero sus amigos le animan a que vuelva a verla, aunque sea una última vez.

Quintero se preocupa por su amigo, que no consigue dar el paso definitivo, y llama a Lourdes. Lo que Justo averigua no es plato de buen gusto, y se ve en la obligación de decírselo a Guillermo: Lourdes no ha venido sola a Madrid, está acompañada por su prometido.

Guillermo queda destrozado por esta revelación, que además conoce bien al prometido de Lourdes, pues era su antiguo jefe.

Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM