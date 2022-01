Guillermo lo deja todo para olvidar a Cristina: “Ni siquiera sé si voy a volver”

Tras darle plantón en la cena de Nochevieja al averiguar que Guillermo seguía enamorado de ella, Cristina visita a su gran amigo llena de arrepentimiento.

La abogada se encuentra con un Guillermo distinto, está inmiscuido en un libro muy importante para ambos: la novela donde un aventurero protagonista conquistó a Cristina en la facultad.

Cristina necesita decirle, mirándole a los ojos, la decisión que ha tomado para volver a ser los grande amigos de siempre sin que los sentimientos se interpongan: "No puedo darte lo que tú necesitas y como tu amistad está por encima de todo...." le dice Martínez a Galán con voz temblorosa: “Tenemos que dejar de vernos durante un tiempo”

Las palabras de Cristina no impactan a Guillermo que se ha anticipado a ella y ya ha tomado otra decisión, “Gracias a la cristina de la facultad y al libro que me regalaste, me voy de viaje como el protagonista del libro”

Cristina se queda asombrada con la drástica decisión de Galán de dejarlo todo para viajar por el mundo. ¿Cuánto tiempo tardará en volver a verle? Guillermo no tiene fecha de vuelta…

¡Cristina entra en pánico!

¿Tratará de retener a su amigo en Madrid? ¿Irá a visitarle a ese destino que tenían planeado ir juntos alguna vez?