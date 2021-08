Guillermo abre los ojos a Estefanía: sigue completamente enamorada de Abel

Estefanía y Guille se han visto en el King’s. Calonge está preocupada por la misión que tiene entre manos con Abel, pero no le puede cantar nada a su amigo.

Aunque, con Sáez de Abascal de nuevo en el CESID, Estefanía siente más seguridad y calma. Ante estas palabras, Guillermo le hace ver a su amiga que sigue completamente enamorada de Abel.

Ella no lo quiere reconocer por si las cosas no vuelven a funcionar, pero Galán le recomienda que se arriesgue porque puede salir bien, pero si no va como ella espera, sobrevivirá como lo hizo Guillermo cuando se declaró a Estefanía hace tiempo.

¿Reconocerá Estefanía sus sentimientos? ¿Se lanzará a Abel cuando acaben la misión?

