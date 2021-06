Cuando Gorka, por fin, tomó la decisión de colgar los hábitos, comenzó una bonita relación con Maica.

Ambos soñaban con un futuro juntos pero un nuevo revés en el centro social hizo a Gorka anteponer su vocación al amor, una vez más. Maica volvió a sentirse engañada y tomó una drástica y dolorosa decisión, no quería esperar más a que Gorka fuese firme en su decisión, algo que sabía que nunca iba a llegar: "Nos hemos quedado atrapados en un sueño"

Gorka no puede aceptar ni asimilar no tener a Maica en su vida y, tras haber roto la relación, decide presentarse en el obrador para confesarle su tormento. El amor que siente por Maica es más poderoso que la propia fe del Padre Etura y así se lo trata de hacer creer a la dueña del obrador: “No puedo renunciar a pasar el resto de mis días sin ti. No, sin volverme loco”

Maica no puede contener el deseo y ambos se funden en un ansiado beso.

¿Le dará una última oportunidad al Padre Etura?, ¿Será la definitiva?

