Gloria, cada vez más cerca de su padre: “Le hemos encontrado”

Ernesto del Río es una leyenda, incluso para su propia hija. Gloria se enteró de que la persona que compró la comuna era su padre, pero jamás consiguió encontrarle. Sin embargo, Quintero ha hablado con él y sabe que, si el hombre no habla con ella, es porque no tiene intención de hacerlo nunca.

“No quiere verte”, le ha dicho Cristina, que no podía seguir ocultándole la verdad a la joven. Ernesto se siente culpable por haber abandonado a su hija y no cree que nunca se atreva a acercarse a ella. Aun así, Gloria no está dispuesta a tirar la toalla y tiene un plan.

La joven le ha pedido a Cristina que hable con él para convencerle de venir al despacho. Sin embargo, Ernesto no sabrá que todo es una trampa para conocer a su hija. A pesar de que Cristina no parecía muy convencida, Gloria le ha advertido: “No me lo puedes negar”. Ambas han estado muy tensas por lo ocurrido con Guillermo y ahora Cristina no puede negarle su ayuda, se lo debe. ¿Conseguirá conocer Gloria a su padre?