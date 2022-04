La fuerte advertencia de Lucía a Ismael: "Acabarás en la cárcel por cómplice"

Lucía ha descubierto la alianza entre Ismael y Salaverría. Después de ver el marcapáginas del diario de su madre en el suelo del despacho del gerente del King’s, la camarera decidió seguirlos y comprobar cómo es su relación.

Para su sorpresa, Ismael le entregó a su amigo unas pruebas que podrían dar un giro inesperado en el caso de los asesinados de los marqueses de Benamazara. ¡Hizo fotos al diario de la madre de Lucía!

Atónita ante este revés, la mujer ha decidido plantarle cara a su jefe. “Si has venido a sacar fotos a los diarios de mi madre, te advierto que ahora son un montón de cenizas en la basura”, le ha dicho.

Por su parte, Ismael ha decidido sincerarse con Lucía. “Me has estado engañando desde el principio. Tú no quieres hacer justicia, solo quieres quedarte con las joyas. No te voy a perdonar que malmetieras entre Penélope y yo”, le ha confesado.

Ahora que las cartas están puestas sobre la mesa, Lucía e Ismael han roto su pacto. Además, la mujer le ha hecho una dura advertencia: “¿Sabes cuál es el final de un hombre correcto? Acabarás en la cárcel por cómplice. Me equivoqué contigo, pensaba que eras un hombre inteligente”, le ha reprochado.

