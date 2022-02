Fran se sincera con Coral: “A Raúl le sigue pesando mucho lo nuestro”

Coral y Fran se han encontrado a las puertas de Garlo y han mantenido una conversación en la que los sentimientos han aflorado.

Las palabras de Tina han calado fuerte en la joven y, preocupada por Fran y Raúl, no sabe cómo ayudarles. Por un lado, Raúl le ha pedido que se mantenga alejada de su familia, mientras que Fran siempre tiene unas tiernas palabras para ella.

Ahora, la joven sabe que el creativo está pasando por un mal momento, al igual que su primo, y todo podría apuntar a una depresión de Doña Carmen. O, al menos, eso creen. Todos se preguntan qué le pasa a la matriarca y por qué ha cometido ese grave robo.

Coral, consciente de la situación, le ha explicado que se encontró muy nerviosa a Carmen la tarde del robo en la joyería, y, a pesar de la nula relación que mantienen, le sigue teniendo cariño y está preocupada.

Son muchas las incógnitas que, de momento, no tienen respuestas, pero todo podría cambiar en un segundo…

Coral no entiende que Raúl no acepte la ayuda de su primo, pero él tiene claro su postura: “Al principio no le sentó bien que contratara a Tina sabiendo que era tu madre, pero, en el fondo, lo que le pasa es que le sigue pesando mucho lo nuestro. Ya no me considera de la familia”.

Y, entre miradas que dicen más que las palabras, Fran se ha sincerado con Coral, de la misma manera que ella lo hizo cuando le contó el episodio más duro de su vida y por qué se cambió el nombre cuando decidió alejarse de su madre, Tina.

Ahora que la verdad empieza a salir, ¿se atreverán a ser sinceros y expresar qué sienten el uno por el otro?