¡Fito está de vuelta y sorprende a Lorenzo!: “Quería verte”

Lorenzo está pasando por un momento complicado. Después de la pelea con el actor de su película, todas las revistas le han arruinado la carrera. Justo cuando intentaba levantar la cabeza, se ha topado con una sorpresa que no se esperaba...

¡Fito ha vuelto al barrio! El joven que, tras una intensa historia de amor decidió marcharse para casarse con otra mujer, ha vuelto al enterarse del incidente del cabezazo. “Tenía mucho miedo de tu reacción, después de todo lo que te hice”, le ha confesado a Lorenzo.

Sin embargo, la sorpresa no le ha sentado nada bien al actor. “Lárgate”, le ha advertido al joven. Lorenzo no ha olvidado cómo Fito le dejó sin dar media vuelta y ahora no está dispuesto a retomar la relación. ¿Conseguirán aclarar lo que ocurrió en el pasado?