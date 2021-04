Estefanía y Guillermo, tras su noche de pasión: “No me arrepiento de lo que ha pasado”

La relación de amistad entre Estefanía y Guillermo ha sido cómplice desde el principio. Calonge le pedía ayuda a Galán para sacar a su hermano de la cárcel. Desde entonces, ambos forjaron una fuerte y bonita relación de amistad, siempre han estado el uno para el otro hasta que una velada íntima y un inocente juego terminó por convertirse en una noche de pasión.

Tras haber compartido sábanas y deseo, Calonge da los buenos días a Galán con total naturalidad. El abogado no sabe cómo actuar y le pregunta a su amiga si se encuentra incómoda. Estefanía trata la situación con total normalidad dejando claro que no hay más sentimientos entre ellos que los de amistad. Guillermo bromea pero no parece tan seguro de lo que siente.

¿Habrán abierto una puerta al amor?

