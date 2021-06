Estefanía, decidida a darse otra oportunidad con Guillermo

Estefanía vuelve a estar en un punto de no retorno en su relación con Abel, y la espía usa a su amigo y confidente Guillermo para desahogarse de todos sus problemas.

Calonge se ha dado cuenta de que siempre es ella la que habla y cuenta sus problemas, cuando no sabe nada de lo que está pasando en la vida de Guillermo, por lo que Estefanía le ha invitado a una cena para saber cómo está… pero también con otras intenciones.

Vino, velas… y bocadillos que no pueden enfriarse. Estefanía ha agarrado a Guillermo y le ha dado un tierno beso que Galán no se esperaba. La dueña del King’s le había prometido no volver a moverse por el dolor, y es lo que piensa hacer: ambos se han fundido en un acalorado beso.

