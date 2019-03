Ernesto: "Matilde necesitas ayuda psicológica para aceptar las cosas"

CAPÍTULO 1.218

La situación en casa de los Ortega no pasa por un buen momento. La poca discreción de Ernesto con Charo ha sido la gota que ha colmado el vaso pero Ortega no lo acepta la culpa. Para él basta con la vida tan cómoda que le ha dado a Matilde como mujer y no se plantea dejar de verse con Charo. La conversación termina con la desgarradora propuesta de Ernesto. ¿Aceptará Matilde una vez más lo que su marido le ordena?