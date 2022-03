Emilio, ¿a punto de cargarse su relación con Julieta?

Emilio y Julieta son dos polos opuestos. Mientras que la joven está dispuesta a arriesgarse para empezar una bonita relación, el empleado de Garlo está hecho un mar de dudas e inseguridades.

De poco han servido los consejos de Raúl para que siga luchando por el merecido amor de Julieta ya que sigue creyendo que es poca cosa para la mujer.

En esta nueva cita en el King’s, Julieta le ha hecho una tentadora propuesta: pasar el fin de semana juntos en Segovia. ¡Así podrán descubrir esa bonita ciudad y pasar más tiempo juntos!

Pero la joven no ha obtenido la respuesta que esperaba. Emilio se ha negado rotundamente. “Eso debe ser carísimo y yo no tengo el poder adquisitivo para invitarte un fin de semana a un parador, igual deberías proponerle ese plan a otro chico”, le ha dicho.

Julieta, incrédula ante sus palabras, se ha molestado mucho con él: “Te he propuesto un montón de planes y a todos te has negado. Cuando dejes de compadecerte de ti mismo, me llamas”.

La relación entre Julieta y Emilio parece que está a punto de romperse. ¿Reaccionará a tiempo el amigo de Raúl o dejará pasar este amor? ¡Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM!