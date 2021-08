El embarazo de Maica levanta desconfianzas en Sergio

Maica le cuenta a Sergio que está embarazada, y éste se ofrece a acompañarle al médico porque han visto en la analítica que algo no marcha bien. La revelación deja en shock a Sergio, que no sabe qué pensar.

Al volver del médico, Maica y Sergio mantienen una conversación pendiente. Ella le cuenta más sobre su embarazo y sobre el padre, pero sin revelarle su identidad.

Sergio está molesto por que Maica no le haya contado antes sobre su embarazo, se ha dado cuenta de que la confianza no ha sido recíproca porque ella no ha confiado en él del todo.

¿Podrán retomar la bonita relación que estaban desarrollando?

