Elena descubre a Malena con Lola y estalla en reproches: “Me has vuelto a mentir”

En el día de Reyes, Lola ha sorprendido a Malena con un disco de Mecano, un regalo que ha llenado de alegría a la joven porque es una gran fan del grupo musical.

No obstante, la felicidad del momento se ha visto empañada cuando Elena ha entrado al supermercado y ha estallado contra su hija pequeña. Acusando a Malena de haberle mentido, la tensión ha aumentado, y la furia de Elena se ha dirigido hacia Manolita. "Mi hija no es ninguna comerciante. ¿Sabía que la niña me estaba engañando diciendo que estaba con una amiga?", ha preguntado con rabia.

Exigiendo que Malena regresara a casa, Elena la ha arrastrado de manera brusca. Esto ha enfadado mucho a Lola y Manolita, que no logran comprender por qué Malena se ve forzada a mentir en su propia casa para estar con ellas.