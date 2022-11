Doña Paz pasa, en cuestión de horas, del enfado a la decepción con Rocío

La reputación de Hugo en el barrio se vio mermada al correrse la voz sobre su pasado con las drogas. Él pensaba que había sido cosa de su madre, por eso tenía discusiones prácticamente diarias con su madre, doña Paz.

Sin embargo, Rocío, abrumada por el sentimiento de culpa, decidió contarle que fue ella, sin querer, por la que el secreto se extendió.

Esto provocó que Hugo pusiese en situación a doña Paz y esta, envuelta en ira, echase de la farmacia a la empleada.

Aunque no ha sido finalmente un despido, como sí pensaba Rocío, la dueña de la farmacéutica le ha hecho saber que no siente ira o enfado, sino una gran decepción por no haber podido guardar el único secreto que le pidió.

Se ha podido ver a una doña Paz muy dura con su hijo Hugo, puesto que afirma que si él no lo es consigo mismo, alguien tendrá que serlo.