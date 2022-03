La dolorosa despedida de Salaverría a Cristina: “Dime que no sientes lo mismo”

Las dudas han invadido a Cristina. La abogada está empezando a tener fuertes sentimientos por Marcos Salaverría y, después de la charla con Penélope, está hecha un mar de dudas. ¿Quiere empezar una nueva relación con su cliente?

Cristina sabe que, en el mejor de los casos, Salaverría pasará una larga temporada en prisión y no está dispuesta a tener una relación ‘entre rejas’.

Pero, ¿es realmente amor o solo atracción sexual? Tras el tímido beso que se dieron, la abogada marcó distancias y, ahora, le ha pedido ayuda a su madre para instalar a Salaverría en su casa vacía de Madrid.

Al descubrir sus intenciones, el hombre se ha enfadado mucho ya que estaba viviendo unos momentos muy felices y descubriendo el verdadero significado de la palabra ‘hogar’.

“Las cosas no se hacen así. Me tendrías que haber dicho que querías que estuviera fuera de tu casa y dándome razones. Yo solo necesito que me digas la verdad de una vez…”, le ha reprochado.

La letrada ha lamentado la situación y le ha explicado que las cosas se han vuelto “complicadas”. “Soy tu abogada y tú eres mi cliente y, por eso, esto no está bien”, le ha recordado.

Tras sincerarse, Marcos le ha preguntado qué siente por él y, ante la negativa de Cristina para responder a su pregunta, ha decidido marcharse de casa.

