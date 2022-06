El desprecio de Diego deja sin palabras a Ismael: “Demasiado tarde para pedir perdón”

Catalina se ha encontrado con Diego, el joven actor apodado ‘Tinín’, a las puertas del King’s, y, atónita, no podía creer sus palabras.

Para poner fin a este pequeño malentendido, la pequeña de los Gómez ha obligado a Diego a entrar al pub para aclarar la situación, pero la disculpa del gerente ha sido en vano.

Ismael, tras el fuerte rechazo del joven, se ha quedado en shock. ¿Por qué no ha aceptado sus disculpas?

Lo que aún no sabe es que Diego es su hijo. Ha pasado mucho tiempo desde que no se ven, por lo que no lo ha reconocido.