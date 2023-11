La despedida entre Lola y Malena se tiñe de reproches: "Eres igual que mis padres"

Román ha cumplido su promesa llevando a Malena a la casa de los Gómez para que Lola se despida de ella, pero las cosas no han salido como esperaban.

Lola le ha dicho a Malena que está a punto de mudarse a Barcelona, provocando un gran enfado en la pequeña de los Quevedo, que no logra comprender sus razones para distanciarse de Román. "Si os queréis, ¿por qué no estáis juntos?" le ha preguntado a la expareja.

Román ha intentado explicarle a su hermana que, a veces, el amor no puede con todo, tratando de guardar el secreto de Lola. Sin embargo, la conversación se ha vuelto tensa cuando la hija de Manolita y Marcelino le ha dicho a Malena que lo mejor es que no se acerque más a los Gómez: "Por favor, no te metas en problemas con tus padres”.

Malena, por su parte, le ha dejado claro a Lola que ya no es una niña y que está cansada de que le digan qué hacer. Al darse cuenta de que esta será la última vez que vea a la modista, se ha enfadado aún más. "No entiendo por qué me trajiste aquí, pensé que ibas a darme buenas noticias," le ha reprochado a Román, mostrando su decepción ante la situación.

En ese preciso momento, Malena ha abandonado la casa, rompiendo el corazón de su madre biológica. Muy angustiada y obligada por los Quevedo, Lola siente que la única manera de proteger a su hija es marchándose a Barcelona.