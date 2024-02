El desastroso estreno de Marisa en El Asturiano: su actitud provoca el enfado de Rafa

El sentimiento de inutilidad invadía a Marisa por no poder ayudar a los Gómez en el momento tan duro que están viviendo. Tras hablar con Pelayo, ha empezado a trabajar en El Asturiano para apoyar a su nueva familia.

Marisa es una persona que se caracteriza por tener un carácter muy afable. Sin embargo, este se convierte en pura antipatía cuando está detrás de la barra. El último en sufrirlo ha sido Rafa, que se ha llevado un corte.

Rafa había pedido ensaladilla, pero, después de ver que Marcelino sacaba una tortilla recién hecha, le ha pedido que se lo cambie. Marisa se ha negado en rotundo: si algo sale de la fuente no se puede devolver. “Vamos, que no me lo va a cambiar” le ha dicho el artista cuando se ha dado cuenta de que no servía de nada discutir con la mujer.

Rafa se ha ido y no se sabe si volverá en algún momento. Es un cliente que ha perdido El Asturiano por culpa de la mujer. ¿Cambiará Marisa de actitud? ¿O tendrán que despedirla para no seguir perdiendo clientes?