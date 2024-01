Curro, sorprendido ante la declaración de amor de Malena: “No te puedo dar lo que tú quieres”

La conexión entre Curro y Malena es tan fuerte que la joven no puede dejar de pensar en él. Decidida, la hija de Lola le ha declarado su amor, abriendo la puerta a tener algo más, pero jamás se hubiera imaginado la reacción que tendría Curro.

“Yo no te puedo dar lo que tú quieres”, ha asegurado el joven, que cree que no están preparados para tener una relación. Malena había encontrado en Curro un gran apoyo y una vía de escape a su familia, pero la diferencia de edad y los problemas que les rodean no les permiten estar juntos. “Te mereces a alguien mejor”, le ha dicho a Malena.

Aunque Curro haya rechazado su propuesta, Malena está harta de reprimirse y se lanza a darle un beso. “En un par de años iré a buscarte”, ha asegurado la pequeña. ¿Cumplirá su promesa?