Cristina reflexiona y le da a Sancho una segunda oportunidad: “Quiero que vuelvas a ser mi asesor”

A veces, la verdad duele. Cristina es consciente de ello y, aunque sabe que Sancho no actuó bien, en cierto modo reconoce que, gracias a él, ha descubierto la mentira de Rubén. “A pesar de todo, has conseguido que yo no cometa un error y quiero ofrecerte una segunda oportunidad”, le ha dicho.

El expolítico, por su parte, le ha explicado el verdadero motivo por el que decidió investigar a Rubén: “No me fiaba de él, demasiado santurrón y demasiado romanticismo con una mujer que dejó colgada en su momento”.

Al escuchar sus palabras, la abogada se ha dado cuenta de que todo lo ha hecho porque estaba preocupado por ella.

De esta manera, Sancho y Cristina han vuelto a recuperar la buena sintonía y, ahora, el hombre vuelve a ser su asesor. Eso sí, la joven le ha dejado muy claro que no puede volver a traspasar ningún límite personal.