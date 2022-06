Cristina se lleva una gran sorpresa al descubrir la historia personal de Rubén

El doctor Argento ha visitado a Cristina para extraerle unas muestras de sangre y la abogada no ha podido evitar preguntarle por su relación con Gema Ríos.

En el último encuentro, Gema le contó que se conocían desde la Universidad, pero sus palabras preocupándose por él saltaron todas las alarmas de Cristina.

De momento, Rubén no ha querido confesarle que está casado con ella, aunque su matrimonio se acabó desde hace tiempo.

Eso sí, el doctor ha compartido con Cristina el motivo por el que decidió hacerse médico internista: “El caso que más me marcó fue el de una joven de 25 años. Pasó de ser una prometedora modista a no poder mover las manos. En unos días, dejó de respirar por sí misma y luego ya no respondía a ningún estímulo. Era mi hermana Clara”.

Esta enfermedad extraña despertó en Rubén su vocación como médico internista, alejándose de la tradición familiar: ser cirujano.

Cristina, por su parte, le ha agradecido que le haya salvado la vida. “Pienso que Clara estaría muy orgullosa de su hermano”, ha afirmado.