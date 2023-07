Cristina huye tras su beso con Guillermo: “No va a haber más ocasiones para confundirnos”

Cristina y Guillermo llevaban días tentando a la suerte y, finalmente, acabaron besándose. “No sé por qué pasó lo de ayer”, ha dicho la abogada, sabiendo que Guillermo tiene pareja. A pesar de tener sentimientos hacia él, debe alejarse si no quiere salir mal parada.

Cristina se marcha de nuevo a Valencia para cuidar de su madre y Guillermo le ha confesado lo mucho que le va a echar de menos. “¿Te gustaría que me quedara?”, le ha preguntado la joven. Guillermo tiene claro que, aunque no sepa ponerle nombre, su relación con Cristina es muy especial y querría que no se fuese de Madrid.

Sin embargo, Guillermo ahora tiene muchas cosas en la cabeza. Gloria está intentando encontrar a su padre y no se ha dado cuenta de que los abogados están manteniendo una relación más allá de lo profesional. Ahora debe escuchar lo que le dice el corazón y aclarar lo que siente por ambas.