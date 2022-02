Cristina, dispuesta a ayudar a Marcos Salaverría: “Voy a intentar conseguirle la libertad provisional”

Tras recibir una brutal paliza en la cárcel, Marcos Salaverría ha recibido la visita de su abogada. El presunto asesino está empezando a estar al límite de la situación, todo el mundo le da por culpable pero, ¿y Cristina?

La abogada sabía que iba a ser un caso muy duro, pero no se imaginaba cuánto cuando aceptó… ¡Y eso que Quintero ya le advirtió!

El joven le pide que le diga si le cree o no, pero ella no es capaz de darle una respuesta clara y no sabe qué pensar… Lo que sí le ha asegurado es que hará una defensa impecable de su caso, independientemente de su opinión personal.