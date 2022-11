Cristina aparta a Sancho y convierte a Quintero en su mano derecha al frente de la API: “No confío en ti”

Cristina se ha dado cuenta de que Sancho ha traspasado todos sus límites y ha tomado una decisión radical.

Después de dejarle bien claro que ha descubierto que está manejando su agenda a su antojo para echar por alto su historia de amor con Rubén, la abogada estaba decidida a convocar una junta extraordinaria y echarlo del partido político.

Atónito ante sus palabras, Sancho le pidió ayuda a Quintero y, gracias al abogado, han llegado a un acuerdo.

Ahora que sabe que Cristina no confía en él y que no quiere que sea su asesor, la letrada se ha reunido con su compañero en el bar El Asturiano, donde le ha dejado claro su postura. “Gracias a Quintero no voy a convocar la junta, pero no quiero que estés a mi lado”, le ha dicho.

A partir de ahora, Quintero se convertirá en el asesor de Cristina y Sancho no podrá hacer nada por impedirlo. Hay errores que se pagan muy caro e, indudablemente, la confianza entre ambos se ha roto.