Coral, tentada por las dudas sobre Fran: “Me desmontas la vida que llevo persiguiendo”

En el ataque de pánico de Coral causado por la boda, solo Fran fue capaz de calmarla. Sin embargo, ella se muestra muy a la defensiva con el creativo tras ese gesto.

Coral tiene dudas y eso es innegable, pero trata de convencerse a sí misma de que, cuando dé el sí quiero a Raúl, todas esas incertidumbres se disiparán. Pero Fran sabe que no. Él la conoce bien y sabe que no está siendo sincera consigo misma y por eso le pide: “Afronta tus dudas con sinceridad”. No obstante, Coral sigue en sus trece: Raúl es el único que puede ofrecerle la vida que ella quiere y lleva tantos años persiguiendo.

La mirada de Fran no puede creerse sus palabras, pero aun así, Coral sentencia: “No puedo apoyarme en ti Fran, tú no me puedes dar ninguna certeza”.

¿Cómo se va a casar Coral con un hombre al que quiere pero no ama profundamente?