Coral y Paloma, por fin, se reconcilian entre abrazos y lágrimas: “Eres de mi familia”

Coral está atravesando su peor momento: ha perdido a su bebé, se ha separado de Raúl, su historia de amor con Fran ha finalizado definitivamente y ha roto su amistad con Paloma; se siente completamente sola.

La dependienta de Garlo está llenando esa soledad con el alcohol, siguiendo los pasos de su madre, Tina.

Paloma ha dejado atrás los problemas que las separan al darse cuenta de que su amiga necesita su ayuda. Sin embargo, Coral la ha rechazado.

Pero la joven no se ha dado por vencida: “Voy a insistir hasta que entres en razón y vuelvas a casa”, le ha dejado claro a su amiga.

“Yo no quiero que me salves”, le ha reprochado la dependienta de Garlo. Entonces, Paloma le ha dicho que ella no es como su madre y que está a tiempo de curarse: “Tú eres fuerte, y sí, te puedes caer muchas veces, pero siempre te levantas y sigues andando”.

Coral ha recordado entre lágrimas, muy afligida, la pérdida de su bebé y la mala relación que tenía con su madre, que le ha provocado tanto dolor y soledad.

Paloma le ha asegurado que no está sola, que siempre será parte de su familia: “A la familia no se le abandona, se le dan todas las oportunidades”.

Ambas se han abrazado y Coral, por fin, ha aceptado regresar a casa con su amiga.

Hay un dicho que dice que quien tiene una buena amiga tiene un tesoro y con esta frase podría resumirse perfectamente la amistad que hay entre Coral y Paloma.

Por mucho que surjan malos momentos que las hundan, ellas siempre consiguen salir a flote más fortalecidas aún.