Coral le confiesa su mayor secreto a Paloma: “No sé si estoy embarazada de Raúl o de Fran”

Coral está viviendo una auténtica montaña rusa de emociones tras su vuelta a Garlo. Fran y Raúl le han declarado su amor, por segunda vez, y, además, no está segura de quién es el padre del bebé que está esperando.

Con las emociones a flor de piel, Coral se ha desahogado con su mejor amiga: Palomita. “Le he pedido a Manolita el traslado a la tienda de Conde de Peñalver. Siento no haberte dicho nada, pero la situación aquí me supera”, le ha dicho.

Entre lágrimas, la joven le ha confesado que está embarazada: “Lo sé desde hace unos días. Fue mi madre quien lo notó y me animó a hacerme la prueba, pero no sé si es de Raúl o de Fran”.

Paloma siempre ha sido el gran apoyo de Coral y, tras enterarse de la noticia, le ha vuelto a demostrar que puede contar con ella.

En las últimas semanas, Paloma y Fran han estado compartiendo muchos momentos y se han convertido en un apoyo fundamental el uno para el otro. ¿Están floreciendo los sentimientos? ¿Cómo le sentaría a Paloma que Fran fuera el padre del bebé que está esperando Coral?

¡Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM!