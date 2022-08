Coral besa a Fran y le confiesa sus sentimientos: “No puedo olvidarme de ti”

Coral está pasando por una situación muy complicada. Tras perder a su bebé y separarse de Raúl, sus sentimientos hacia Fran han vuelto a resurgir y son cada vez más fuertes. Sin embargo, él se encuentra feliz al lado de Paloma.

La joven se armó de valor y le confesó a su amiga lo que siente por el creativo, lo que ha provocado que se cree una brecha entre ambas y su amistad penda de un hilo. De hecho, Coral se ha marchado de casa y se siente muy sola.

Toda esta situación la ha llevado a refugiarse en el alcohol para ahogar sus penas. La dependienta de Garlo se encuentra cada vez peor y ha ido ebria a casa de Fran para decirle que se va a marchar de sus vidas.

Fran, al verla, se ha sorprendido mucho y se ha preocupado por su estado. El creativo le ha preguntado porque se quiere marchar y ella le ha respondido que es lo mejor para todos ya que solo hace daño a la gente que quiere.

Entonces, en un impulso, Coral se ha lanzado y ha besado a Fran, pero no ha sido correspondida. Ante esta incómoda situación, ella le ha pedido perdón.

“Yo lo he intentado pero no puedo olvidarme de ti”, le ha confesado Coral. Inmediatamente después, ha querido marcharse de su casa, pero Fran no la ha dejado.

La historia de Coral y Fran ya es parte del pasado. De lo que pudo haber sido y nunca fue. De ese ‘¿y si...?’ que nunca obtiene respuesta. Del todo a la nada. Porque hay amores que no son, aunque queramos que sean.

Ahora, Coral sabe que Fran está enamorado de Paloma y que su amor por ella es firme, tanto que nadie puede cambiar sus sentimientos. Ni siquiera la que un día fue el gran amor de su vida.