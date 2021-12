Coral aleja a Paloma de su vida: “¡Te vas a ahorrar muchos problemas sin mí!”

Paloma ha intentado redimirse de su error. Raúl la chantajeó con su trabajo para averiguar el nombre del amante de Coral, y la joven no pudo hacer más que confesárselo.

Paloma no quería, pero él jugó con lo más importante para ella… Su empleo. Y no podía perderlo, ese dinero sirve para colaborar en casa y así ayudar sus padres.

Sin embargo, cuando trató de explicárselo a Coral esta se mostró visiblemente enfadada.

De hecho, Paloma le invitó, como todas las Nochebuenas, a cenar a su casa con sus padres. E incluso le ofreció que viniera acompañada de Fran. Pero Lozano, dolida por la traición de Palomita, rechazó la oferta…

Ahora, Paloma vuelve a hacer un intento de poner tierra de por medio con Coral y volver a estar tan unidas como siempre.

No obstante, la novia de Fran no está pasando unos días fáciles…Tiene muchos remordimientos por todo lo que ha sucedido… Y no puede olvidar el hecho de que Paloma la traicionó con Raúl…

¿Qué le dirá a Paloma al oír de nuevo sus disculpas?