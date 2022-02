El consejo de Tina que podría acercar a Coral y Fran

Tina ha decidido visitar a su hija en el trabajo y, a pesar de que Coral no estaba cómoda, poco a poco, la conversación entre ambas ha ido mejorando. ¿Está dispuesta a darle una oportunidad a su madre?

Coral sigue muy dolida con ella porque, debido al alcoholismo que padeció, no recuerda muchas cosas que le hicieron mucho daño y sigue guardando en su corazón el episodio más duro de su vida.

Ahora, Tina ha decidido acercarse a su hija para hablarle de Fran. La mujer sabe que el creativo está pasando un mal momento debido a un problema familiar y no ha dudado en darle un sabio consejo a Coral.

Hace días que los jóvenes no hablan. En el último encuentro, Fran le confesó a Coral que sabe cuál es su verdadero nombre y ella le abrió su corazón, contándole el verdadero motivo por el que no se habla con su madre: "No es por la bebida ni por el alcohol...Me obligó a vivir con un monstruo" .

La hija de Tina decidió romper con su pasado y cambiarse el nombre. Al enterarse de todo lo sucedido, Fran se quedó completamente en shock.

Lo cierto es que él siempre está pendiente de ella y quiere ayudarla a reconciliarse con su madre pero, ¿cómo actuará Coral sabiendo que Fran está pasando por un mal momento?