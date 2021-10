El consejo de Manolita que emociona a Carmen: “Germán se merece una despedida bonita”

Manolita se ha convertido en una de las personas de mayor confianza de Carmen. La mujer de Germán desahogaba con Sanabria su terrible dolor, su marido se estaba muriendo.

La noticia dejaba tocada a Manolita hasta el punto de llegar a replantearse su vida sin Marcelino. Sanabria encontraba consuelo a ese momento tan doloroso recordando todo lo vivido entre fotos.

Sanabria se preocupa por Carmen, a quién ve totalmente desolada. La mujer de Germán no encuentra consuelo para afrontar la despedida de su marido, sigue sin ser consciente de la dolorosa realidad que está viviendo. Sanabria le aconseja que no se deje nada pendiente por hacer ni por decir con Germán, Carmen tiene la ‘suerte’ de poder despedirse de un ser querido porque ella no pudo hacerlo con su hija Marisol.

Manolita anima a Carmen a completar sus álbumes de fotos familiares, ¿hará caso Carmen a Manolita y encontrará la manera de hacer menos dura a despedida de Germán?

Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM